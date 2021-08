Melissa Klug fue la primera invitada del programa ‘La fe de Cuto’ que conduce el futbolista a través de Trome. En esta edición, la popular ‘Blanca de Chucuito soltó algunas ‘perlitas’ sobre su relación amorosa con el futbolista Jesús Barco y también sobre el padre de sus hijos, Jefferson Farfán.

La ‘chalaca’ contó que fue madre a los 15 años, le costó, pero aprendió. Sus tres primeras hijas le enseñaron a ser mamá. Ahora, a sus 37 abriles, está orgullosa por la buena figura que mantiene. “Me siento una mujer muy deseada”, contó.

MIRA LA ENTREVISTA COMPLETA

1 MILLÓN DE DÓLARES

“Me ofrecieron un millón de dólares si me das un hijo, con contrato (le dijeron). Ha sido fuerte”, fue la declaración de Melissa Klug sobre una propuesta indecente que le hicieron.

“En el corte comercial me he enterado quién es ese señor que hizo la propuesta. Yo lo conozco”, le respondió ‘Cuto’, quien no dio a conocer la confesión. “¡Yo lo conozco!”, agregó.

Jesús me dice: “Mi reina, mi vida”

“Trato de cuidar bastante mi relación, igual es público, no se puede ocultar. Además, me gusta compartir mi felicidad con la persona que me siguen”, dijo la chalaca en entrevista con La fe de Cuto.

Además indicó que Jesús Barco la conquistó con su personalidad. “Con ninguna de las dos cosas, ni con flores ni chocolates, eso vino después. Primero con su forma de ser, la esencia, los valores”, agregó.

NO FUI INFIEL

Melissa Klug negó que haya sido infiel en alguna relación que haya tenido. La chalaca señaló que ‘no necesita’ ser desleal cuando realmente está con la persona que quiere.

“Te puedo mirar a los ojos y decir ‘no he sido’ (infiel), no necesito, cuando estoy con una persona y la quiero en mi vida, no tengo porque engañarla. Para tal caso me quedo soltera y hago lo que quiero”, precisó.

NO VI LA PELÍCULA DE LA FOQUITA

Finalmente, Melissa Klug señaló que no ha visto y no necesita ver la película ‘El 10 de la calle’, que está basada en la vida del padre de sus hijos, Jefferson Farfán.

“Te puedo jurar por la vida de mis hijos que no la vi, no necesito ver su película (...) No era el momento, no era la verdad, no era la historia”, indicó Melissa Klug.

TE PUEDE INTERESAR