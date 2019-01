Melissa Klug se defiende de las críticas por decir que no le gustaba la amistad de su hija con Ivana Yturbe

Melissa Klug se defendió de las críticas que ha recibido por referirse a Ivana Yturbe como una 'mala influencia' para su hija de 17 años, cuando ella permitió que Samahara Lobatón esté en Combate siendo menor de edad.

“Jamás hablé mal de ella, solo dije que no me gustaba la amistad que tenía con mi hija, porque yo he parado con ella y la conozco. Ivana es una chica con más experiencia, más vivida que mi hija”, detalló Melissa Klug.

Dicen que no eres coherente al hablar de Ivana y dejar que Samahara esté en ‘Combate’ a sus 16 años.



Su papá y yo le dimos permiso porque era algo que quería y la apoyamos; es decir, estuvimos atrás de ella. Ahora, si me preguntan, yo digo la verdad. Me puede decir lo que quieran, pero mentirosa jamás.