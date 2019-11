"No se puede comparar la ganancia de una película con que le arreglen el celular a mi hijo", se defiende Melissa Klug

Saca las garras. Melissa Klug se defiende después de la difusión de unas imágenes en redes sociales donde aparece acompañada de su hijo menor haciendo publicidad a una empresa de servicio técnico de celulares.

En conversación con el programa 'Mujeres al Mando', la empresaria se mostró bastante molesta y quiso marcar una diferencia de lo que ella hizo con lo que intentaba Jefferson Farfán en su película.

"No se puede comparar la ganancia de una película donde el dueño de la historia es el protagonista y la cabeza de la producción porque es su historia, es su inversión, con que le arreglen su pantalla de celular a mi hijo. ¿Me entiendes reina?", escribió vía WhatsApp.

En la conversación, la blanca de Chucuito pierde la paciencia con la reportera cuando esta le increpa sobre el tema y deja entrever que la "línea editorial" del magazine estaría apoyándolo.

"¿Me copias? ¿O no me estás entendiendo? Porque si no me entiendes o ustedes ya tienen una línea editorial a favor de él, por las puras te estoy dando declaraciones", explicó molesta en el chat.

"NO QUISO ARREGLARLO"

Melissa Klug no dio tregua y continuó disparando contra Jefferson Farfán, por eso, reveló que si tuvo que recurrir a hacer una publicidad por el arreglo del celular fue porque el futbolista no quiso pagar por la reparación del teléfono de su niño.

"¿Quieres que te diga la verdad y eso lo puede verificar su papá? Ese celular es de mi hijo y como costaba mucho la reparación y el padre no quería arreglarlo un proveedor se ofreció y por eso yo di el agradecimiento", expresó.