Melissa Klug amenaza con demandar a Valeria Roggero: "Si me toca hacerlo, lo haré. Y que el padrino apoye"

Melissa Klug saca las garras. La blanca de Chucuito regresó de su viaje de México y no dudó en responder a toda la polémica alrededor de Valeria Roggero y Jefferson Farfán. La chalaca manifestó que en ningún momento mencionó a la joven de 19 años y no entiende cuál es el problema.

"Por lo mismo que no puedo hablar de su familia, es que no la conozco. Cualquier cosa, su abogado conoce a mi abogado así que ahí se comuniquen los dos. Si él desea (que le dé 6 mil dólares), yo encantada", dijo Melissa Klug sobre el supuesto pago que tendría que hacerle a Jefferson Farfán.

La blanca de Chucuito indicó que ella en ningún momento ha dejado entrever que entre Jefferson Farfán y Valeria Roggero exista una relación más allá de la familiar. Y que si hay pruebas de eso, que sean expuestas.

"Yo no he roto nada. Por lo mismo que no te he dicho: cuando me han preguntado por la familia ¿qué he dicho? 'no la conozco'. Yo no he deslizado nada. Yo quiero que me saquen ustedes un video en donde yo en algún momento haya declarado que he dicho que ellos tienen algo más que una relación familiar. Jamás", expresó Melissa Klug.

¿Jefferson Farfán demandará a Melissa Klug y pedirá 6 mil dólares por hablar de Valeria Roggero?

Finalmente, la mamá de cinco manifestó que quien la ha mencionado desde el primer día ha sido Valeria Roggero. Y sería ella, como parte de la familia de Jefferson Farfán, quien estaría incumpliendo el contrato que tiene con el futbolista.

"Ella está incumpliendo. Vamos a ver quién es el que está incumpliendo acá. Vamos a ver quién incumple. Yo no agrando (la cuenta bancaria) Yo trabajo. Allá él que le gusta regalar (plata) Acá si vemos los reportajes y las declaraciones ¿quién habló más del tema? Si me toca demandar, demandaré a la chica... y que el padrino la apoye", puntualizó Melissa Klug.

Melissa Klug amenaza con tomar acciones legales contra Valeria Roggero

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.