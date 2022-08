Melissa Klug se presentó EN VIVO en el programa ‘En Boca de Todos’ para responder nuevamente al tiktoker George Rubin por asegurar que ella y su hija Samahara Lobatón usan prendas y zapatos ‘bambas’. Sin embargo, la ‘Blanca de Chucuito’ presentó videos donde demuestra que sí ha comprado sus productos en tiendas exclusivas.

“El señor no me conoce y yo no lo conozco, ataca a mi hija y terminando el programa se le acerca y le dice ‘oye, dile a tu mamá que yo sé que todo lo que tienes es original y es show’. Él conmigo no va a hacer show. Esta es la última vez que me voy a referir a ese señor porque no lo conozco , si tiene amigos jugadores, pues que se prenda de ellos, pero de mí es la última vez”, dijo.

En esa línea, la actual pareja de Jesús Barco pidió respeto a George Rubin, a quien le reiteró que se rectifique, pues si continúa hablando se enfrentará a él de manera legal.

“ Que respete, no sé quién es, no sé de dónde salió , me han contado que es el vendedor de una tienda exclusiva. Show conmigo no, agarró a las más mediáticas... Ningunea a mi hija y me dice descarada, con ese calificativo se expresa de mí... Si no se le pone un pare, si él sigue hablando yo veré la manera legal de poder callar, él me va a tener que demostrar todo lo que él ha dicho públicamente , me lo tiene que demostrar”, acotó.

Melissa Klug contestándole al Tiktoker

MELISSA DEFIENDE A SAMAHARA LOBATÓN

En otro momento, Melissa Klug señaló que su hija Samahara no utilizó las palabras correctas para enfrentarse al tiktoker, luego que la criticaran por decir que gastó 40 mil soles en la fiesta de su hija.

“ No se expresó bien, yo la corregí y le dije que no debió decir eso. Sí estaba harta que este chico la atacara, Samahara trabaja con muchas marcas peruanas, ella se saca el ancho por su hija”, puntualizó.