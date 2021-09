Melissa Klug comentó que no se ha sometido a ningún tratamiento de fertilidad para quedar embarazada de su pareja Jesús Barco y solo asistió a una clínica de fecundación asistida, porque su ginecólogo labora en ese lugar y tenía que hacerse una intervención quirúrgica por otro motivo.

Melissa, ‘Peluchín’ dijo que estás en un tratamiento de fertilidad para tener un sexto hijito.

No, lo que pasa es que mi ginecólogo de cabecera tiene una clínica de fertilidad en Miraflores, donde voy hace más de quince años y mis visitas han sido más frecuentes porque tuve una hemorragia que requirió una intervención.

¿Es la clínica donde nacieron tus hijos varones?

Exactamente, así que si revisan se van a dar cuenta que es así.

¿Ya estás en Lima?, ¿la pasaron bien Jesús y tú en el Cusco?

Seguimos en el Cusco. A Jesús le dieron unos días libres por los partidos de la selección.

Melissa Klug pasea por las calles de Cusco con su pareja Jesús Barco

¿De este viaje a Cusco no van a regresar tres?

Ja, ja, ja, cuatro... nada que ver.

Melissa y Jesús viajaron a la capital arqueológica el último sábado después del partido que Barco jugó contra Alianza Atlético. En sus historias de Instagram, la chalaca compartió algunas fotografías de ella en la piedra de los doce ángulos y también cenando en un restobar ubicado en la plaza de armas cusqueña. Esta es la segunda ‘luna de miel’ que Melissa y Jesús viven, ya que semanas atrás también se escaparon unos días, solos, al Hotel El Pueblo en Lima, pues este mes cumplirán un año de relación.

UN MILLÓN DE DÓLARES POR UN HIJO

Por otro lado, en la entrevista que Melissa Klug concedió a ‘Cuto’ Guadalupe en su programa ‘La fe de Cuto’ , reveló que le habían ofrecido un millón de dólares por un hijo.

”Me ofrecieron un millón de dólares si me das un hijo, con contrato (le dijeron). Ha sido fuerte”, declaró Melissa Klug cuando ‘Cuto’ le preguntó si alguna vez le habían hecho una propuesta indecente.

En el corte comercial me he enterado quién es ese señor que hizo la propuesta. Yo lo conozco”, le respondió ‘Lucho’, quien no dio a conocer la confesión. “¡Yo lo conozco!”, agregó.

Melissa Klug, expareja de la ‘Foquita’ se confesó en ‘La fe de Cuto’, un programa que llegó para sacar chispas.

Klug contó que fue madre a los 15 años, le costó, pero aprendió. Sus tres primeras hijas le enseñaron a ser mamá. Ahora, a sus 37 abriles, la chalaca está orgullosa por la buena figura que mantiene. “Me siento una mujer muy deseada”, contó.

MIRA ESTO: Melissa Klug alista celebración por su primer año de relación con Jesús Barco

Cada vez que Melissa se sintió nerviosa o buscaba evitar dar una respuesta tenía que tomar una copita de pisco como castigo, pero no pudo eludir el asedio de ‘Cuto’. “¿Fuiste infiel?... Me tomo la botella, el pisco, el ron. No, mentira. De verdad te puedo mirar a los ojos y decir que no he sido infiel. Cuando he amado a la persona, he respetado...”, confesó.