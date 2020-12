Melissa Klug antes de volar a Punta Cana, donde recibirá el 2021 , hizo un brindis para despedir este año de pandemia que la golpeó emocional y económicamente, pero como ‘no hay mal que sea eterno’, ahora su corazón está nuevamente contento con el nacimiento de su nieta Xianna y el amor del futbolista Jesús Barco .

Melissa, este año ha sido duro, pero lo cierras de manera positiva, pues tienes a tu nieta Xianna y una nueva ilusión en el corazón.

Tú lo has dicho, soy una persona de pocas palabras y creo que en lo poquito que comparto en mis redes se nota que babeo por mi nieta Xianna y, bueno, lo que se ve no se pregunta (ríe).

¿Qué fue lo más difícil de afrontar este 2020 que está por terminar?

Me da mucha pena aún hablar de eso porque me duele más por todas las chicas que trabajan en mi spa de uñas, muchas de ellas cabezas de familia como yo, y ahora todo lo que emprendí se truncó. No fue un año fácil también porque mis hijos me obligaron a convertirme en profesora, traductora, científica y no sé qué más por las clases virtuales. Tuve que sacar fuerzas de no sé dónde para reinventarme sobre todo ahora con el ‘boom’ de las redes sociales. Todo es digital, por eso estoy preparando todo el relanzamiento de mi imagen y también me estoy preparando para animar y conducir.

Melissa Klug cuenta que las mayores lo adoran y los varones comparten el gusto por el fútbol con su actual pareja.

Tus hijas ya son mayores de edad y solo van quedando los menores en casa, ¿Cómo vas afrontando este hecho?

En mi casa nada ha cambiado (ríe), ‘mamá gallina’ seré siempre, ahora también soy ‘nona gallina’. En realidad, mis hijos saben que así tengan 80 años siempre serán mis bebés y yo siempre seré su madre.

Dices que Baby Xianna unió nuevamente a la familia, ¿Qué consejo le has dado a Samahara ahora que es mamá y luego del incidente que le tocó vivir?

He sido más amiga que madre con mis hijas y siempre les dije: cuando sean madres me van a entender. Cuando tengan sus hijos comprenderán muchas cosas y ahora Sammy me da la razón y, por lo otro, como ya dije, siempre contará con mi apoyo y protección.

¿Tus hijos varones alguna vez te han pedido que tengas un acercamiento con su papá o que vuelvan?

Ja, ja, ja. ¡Ay! Mis hijos tienen tanta bondad en su corazón... sí pues, es normal que lo hagan porque ellos recuerdan y hablamos de cuando su papá vivía con nosotros. Ellos aman a su papá, es su ídolo, pero también entienden que él decidió tener una vida aparte y que siempre va a estar pendiente de ellos. Ahora se ven más que antes y los veo muy felices.

Tus hijas mujeres deben ser como tus mejores amigas, ¿Qué consejos te dan?, ¿son amigas de Barco?

Jesús se lleva muy bien con mis hijas, lo adoran.

¿Y tus hijos también?, ¿o por ser varones son un poco celosos?

Todos se llevan excelente con Jesús y comparten el gusto por el fútbol.

¿Qué esperas del 2021?

La vacuna. Como madre, mi mayor prioridad son mis hijos y también mi abuela. Si me aseguran la salud de los míos es suficiente, lo demás pasa a segundo plano.