Melissa Klug molesta con 'Mujeres al Mando' y conductoras le hacen aclaración

Melissa Klug se mostró un poco incómoda con el programa 'Mujeres al Mando' cuando una de las reporteras la contactó vía WhatsApp para hablar sobre el video que se viralizó en redes sociales donde se le veía haciendo publicidad junto a su hijo.

La chalaca había anunciado acciones legales contra Jefferson Farfán por incluir en su película a sus dos hijos representados por actores infantiles. Según su versión, el futbolista jamás le preguntó si estaba de acuerdo con esto.

Por eso, cuando las imágenes haciéndole promoción a una empresa de servicio técnico se hicieron públicas, muchos en redes sociales la criticaron. Ante esto, ella explicó que las circunstancias eran diferentes.

Jazmín Pinedo habla sobre la mala relación entre Melissa Klug y Jefferson Farfán (Fuente: Latina)

En la conversación, la empresaria pierde un poco la paciencia y hasta pide que la 'línea editorial' del programa no se incline hacia la Foquita. "¿Me copias? ¿O no me estás entendiendo? Porque si no me entiendes o ustedes ya tienen una línea editorial a favor de él, por las puras te estoy dando declaraciones"

Tras el informe, Cathy Sáenz se tomó unos minutos para aclararle algunos puntos. En primer lugar, le dejó en claro que nadie le decía a ninguna de las conductoras cómo debía opinar o a quién apoyar.

"Este no es un programa periodístico ni de espectáculos. Es un magazine y no hay una línea editorial. Yo me siento acá a decir lo que pienso y siento y las tres somos libres de hacerlo. Nosotros decimos lo que pensamos. Acá no hay ninguna línea editorial que está abogando por Jefferson", explicó.