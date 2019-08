Melissa Klug destruyó a Yahaira Plasencia: Aseguró que no tiene humildad, es antipática, traicionera e infiel | VIDEO

Melissa Klug no tuvo ningún reparo y en el programa 'En Boca de todos' destruyó a Yahaira Plasencia en la secuencia de los 'octágonos', donde le puso "bajo en humildad', 'alto en antipatía, en traición y en infidelidad' a la salsera.



Durante la secuencia, al indicar por qué le puso 'bajo en humildad' a Yahaira, Melissa Klug sostuvo que "como todos la hemos visto, sus declaraciones y su comportamiento no es el adecuado de un artista. La chiquita está por los cielos, no está pisando tierra. Humildad le falta a la muchacha"

Melissa Klug destruye a Yahaira Plasencia y asegura que no es humilde. (Video: América Tv)

Pero eso no es todo, la popular 'Blanca de Chucuito' no tuvo ningún reparo para indicar que Yahaira Plasencia no le cae y que por ello le puso el octógono de "alto en antipatía". "A mí no me cae, lo he dicho mil veces. Para mí es antipática y nada humilde".



Sin embargo, la chalaca agregó que "el día que ella reconozca las cosas, ahí podría tomarme un café con ella", esto si en un futuro la relación entre Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia llega al altar.

Melissa Klug no lo ocultó más y confirmó que Yahaira le cae antipática. (Video: América Tv)

Melissa Klug siguió disparando y le puso el octágono 'alto en traición e infidelidad', por el supuesto affaire que tuvo la salsera con Yerson Reyes y que provocó el fin de su relación con el futbolista de la selección peruana. "Todos sabemos lo que pasó, por eso le coloco los octágonos", agregó la chalaca.