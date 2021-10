Melissa Klug descartó que esté en la ‘dulce espera’, luego que su novio Jesús Barco publicó un post en su cuenta de Instagram donde se veían dos emoticones (carita de felicidad y un corazón) con el texto ‘ahora sí’, pues aseguró que todavía no hay novedades en ese sentido . Además, le respondió a Evelyn Vela, porque la ‘Reina del sur’ comentó que habían dejado de ser ‘mejores amigas’.

Melissa, la cigüeña ya te visitó, es que tu novio dejó un mensaje muy sugerente en sus redes sociales.

Todavía no hay novedades en ese sentido, cuando Dios lo mandé (un bebé) será bienvenido.

¿Y por qué fue el post de Jesús?

Es que está feliz porque el miércoles le entregaron su auto, son sus logros y yo los festejo junto a él.

¿ Cómo van los planes de la boda?

Todavía no hay fecha, pero tengo que ver bien porque mi familia es numerosa, somos una banda y para viajar al Caribe, que me encanta (para casarse), hay que ahorrar porque no quiero que mi boda sea por canje, aunque no tengo nada en contra del canje porque trabajo con muchas marcas y eso me favorece, deseo que ese momento sea especial.

Así no te critican....¿te gustaría casarte de blanco?

Es que tiene que ser así porque es un momento especial. Ya tengo el modelo de mi vestido, es simple, pero hermoso.

Será una boda temática, me refiero a tus hijos luciendo un mismo color en sus trajes….

Sería lindo, ya lo estoy imaginando y mi ‘Xixi’ (su nieta) llevando los aros.

LEE ESTO: Melissa Klug reafirma sus deseos de ser madre por sexta vez junto a Jesús Barco

“QUIERO MUCHO A EVELYN”

Sobre las declaraciones que dio Evelyn Vela, al referirse sobre su compromiso con el futbolista del Manucci, que se dio el pasado 8 de setiembre cuando cumplieron un año de relación y le prepararon una sorpresa en su casa, dio su descargo.

“Considero a Melissa como mi amiga, tiene un sitio en mi corazón, pero no nos vemos, por eso ha dejado de ser mi mejor amiga. Por su reciente noviazgo le escribí felicitándola, pero no me ha contestado”, precisó ‘La reina del sur’.

Melissa, ¿qué ha pasado con Evelyn, por qué están distanciadas?

Evelyn siempre será mi amiga porque así lo siente mi corazón, mejores amigas solo tengo una y se llama Chama que vive conmigo 19 años, no confundamos ser ‘pinky’s’ con ser amigas. Yo la quiero mucho, pero ella ya está casada y haciendo sus cosas, trabajando y yo estoy en otras cosas.

Comentó que te escribió para felicitarte por tu noviazgo

Sí, me escribió, no lo he leído aún porque ese día me escribieron muchísimas personas a las que todavía no les respondo, pero debió escribirme por WhatsApp como lo hice yo cuando se casó o por su cumpleaños. Es mi ‘loca’ y la quiero mucho, me encanta verla feliz. La sigo en su redes sociales y veo sus historias, muy poco conversamos es verdad, pero el cariño está presente siempre.

Evelyn Vela contó que felicitó a Melissa por su compromiso con jesús Barco, pero que no le respondió. (Foto: Composicion)

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: