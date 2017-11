Melissa Klug: A Diego Chávarri le va a doler esta expresión de su ex

Melissa Klug soltó una tremenda carcajada cuando se enteró que Diego Chávari aseguró que ella lo sigue llamando. “Ja, ja, ja... Qué te puedo decir, de Diego no voy a responder nada, para qué. Me da risa”, precisó la ‘Blanca de Chucuito’.



En tanto, Ítalo Valcárcel prefirió ignorar los comentarios de Diego Chávarri, quien en una animación afirmó que Melissa Klug aún le envía mensajes.



“No puedo comentar acerca de él... no sé cómo tomarlo, fácil no sé si es una broma. Pero en caso que no sea así, sí le puede molestar a Melissa Klug. A mí me tiene sin cuidado, si no hubiese esa confianza (en su relación con Melissa) por ahí me molestaría, pero estoy tranquilo”, dijo el bailarín.

EN LA EDICIÓN DE AYER...



Diego Chávarri afirmó que a pesar que Melissa Kluglo calificó de ‘mal ejemplo’ y ‘violento’, la chalaca le sigue escribiendo.



“Si yo le hubiera pegado, como dicen, ¿ustedes creen que ella me seguiría llamando hasta ahorita?”, dijo Diego Chávarri mientras animaba un evento.

