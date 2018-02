Melissa Klug: Diego Chávarri dice que Ítalo Valcárcel ya la había engañado antes [VIDEO]

Ahora que Melissa Klug confirmó el final de su relación con Ítalo Valcárcel, por una supuesta infidelidad, Diego Chávarri contó que no sería la primera vez que el bailarín habría ‘sacado los pies del plato’.



“Se dice que Ítalo ya había engañado a Melissa anteriormente”, dijo Chávarri en ‘En boca de todos’.



Asimismo, puso en tela de juicio el comportamiento de Valcárcel.

“Parece que no es un chico tranquilo”, detalló.

De otro lado, Diego no descartó volver con la ‘Blanca de Chucuito’.



“En este momento eso no pasa por mi cabeza, pero uno nunca sabe”, manifestó.



CELEBRA CON AMIGAS

En tanto, ayer Melissa Klug empezó a celebrar su cumpleaños con sus hijos y amigas.



“Ella no sabía nada de esta sorpresa, se la preparamos sus amigas para que disfrute el día en el yate”, contó Evelyn Vela.



Por otro lado, Melissa comentó que no sabía nada de Ítalo.



“Estoy esperando que salga el video (del ampay), por lo pronto ya no salgo con él, no sé que hizo por allá (en Moquegua). Estábamos bien, hablábamos diario por cámara (cuando ella estuvo en Europa), pero llegó el fin de semana y automáticamente se desconectó”, expresó.



¿Y no se ha comunicado contigo? Tal vez sigue en Moquegua...

No, ya está en Lima.

Durante la celebración de su cumpleaños, la chalaca cantó con sus amigas el tema ‘Si tu novio te deja sola’, de J. Balvin. (C. Chévez)

Melissa Klug y sus hijas