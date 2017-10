Melissa Klug considera que Diego Chávarri es un mal ejemplo [VIDEO]

Melissa Klug cree que Diego Chávarri debería buscar ayuda profesional debido a los escándalos en los que se ha visto envuelto, como el último, en el que también participaron Shirley Arica y Angelo Ricci, acusados de agredir al deportista Sebastian Barbadillo.

“Yo no soy quién para aconsejarlo, él toma sus propias decisiones, pero me apena lo que le está sucediendo. Mis hijas hablan con él

de vez en cuando, no es que hablen todos los días ni que

sean íntimos, pero ya depende de él”, indicó Melissa Klug en ‘Espectáculos’

Al ser consultada sobre si cree que el futbolista ya no sería un buen ejemplo, respondió: “Lamentablemente, se ha ganado esa fama”.

A su vez, le sugirió al ‘Diablito’ que busque ayuda profesional.

“Me apena mucho porque necesita ayuda y está a tiempo, pues todavía tiene 28 años, puede cambiar”, aseveró.

‘QUE ME DEJE TRANQUILA’

​

Por otro lado, Mariana López, expareja de Angelo Ricci, contó

que el actual enamorado de Shirley Arica está ‘jugando a doble cachete’, ya que la sigue buscando.

“(Ángelo) me busca, pero deseo seguir con mi vida. La última vez

que me contactó fue el domingo de la semana pasada, preguntándome si lo extrañaba. Además, una vez me dijo que así estuviera con Shirley quería seguir viéndome”, dijo Mariana.

¿Entonces está jugando a ‘doble cachete’?

Sí y solo diré que el karma existe.