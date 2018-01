"Melissa Klug me marcó" Diego Chávarri no descarta regresar con ex de Jefferson Farfán 

Diego Chávarri está seguro que marcó la vida de Melissa Klug, así como ella dejó huella en la suya.



“Melissa Klug sí fue muy importante para mí, en su momento... y también podría decir personalmente, creo que la marqué porque fue una relación bonita y hubo bastante contacto con su familia, con sus hijos y eso siempre queda”, señaló el ‘Diablito’ Diego Chávarri en el programa ‘En boca de todos’.



Además, Diego Chávarri reveló que hace cinco días se comunicó con la ‘Blanca de Chucuito’ Melissa Klug, pero ‘solo fue para hablar algo de su hija’.



Por otro lado, Diego Chávarri dijo desconocer si Melissa Klug había puesto punto final a su relación con Ítalo Valcárcel y aunque aseguró que no está en sus planes reconquistarla, no puede descartar nada.



“No sabía (que habían terminado), pero no tengo que ponerme contento. Me imagino que si han terminado estarán tristes. No puedo hablar de Ítalo porque no lo conozco, no sé los motivos de la ruptura, pero yo pude ofrecerle (a Melissa Klug) todo lo que ella quiera, pero ahorita estoy en otra etapa de mi vida, aunque jamás hay que decir nunca”, comentó Diego Chávarri.



Al final le pidieron que entre Shirley Arica, Melissa Loza, Milett Figueroa y Melissa Klug escoja a la más ‘rica y apretadita’ y el ‘Diablito’ eligió a la chalaca.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.