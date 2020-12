Diego Chávarri afirmó que está soltero y no siente celos de que su expareja, Melissa Klug, haya entablado una relación sentimental con el futbolista Jesús Barco, con quien se ha enfrentado en las canchas de fútbol.

Diego, hace unos días Jesús Barco le dedicó la canción ‘La buena’ a Melissa Klug y siempre se muestran muy enamorados, ¿qué opinas?

Está bien, cada uno en su momento tiene que ser lindo con su pareja. Cuando yo estuve con ella también lo fui, y si más adelante tengo una pareja también lo seré porque hay sentimientos de por medio. Les deseo lo mejor, no tengo ningún problema con Melissa.

¿Conoces a Jesús Barco?

Sí, hemos jugado un campeonato de fulbito en La Punta, él estaba en el otro equipo. No tengo ningún problema con ellos, si me los cruzo, los saludaría.

Se dice que entre los futbolistas existe ese código de no salir con la ex…

Hace tiempo cerré mi etapa con Melissa, por qué me pondría celoso o un poco incómodo de que ella esté con alguien que conozco... Ya no siento nada por ella y puede hacer su vida como quiera, así como yo.

¿Sigues soltero?

Sí, claro, enfocado ahorita en mi trabajo como personal trainer, en mi marca de ropa y gorros, gracias a Dios me va bien.

Hace poco Poly Ávila viajó a Argentina, ¿conducirás solo el programa ‘Comando’ o tendrás una nueva compañera?

No he hablado con la productora, creo que Poly está haciendo unas cosas en Argentina, pero seguro que en esta semana me estarán comentando quién estará en el programa. Por mi parte, sigo grabando y siempre para adelante.