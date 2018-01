Melissa Klug sobre romance con Diego Chávarri: "Fueron unos meses increíbles" [VIDEO]

Desde Holanda, Melissa Klug se refirió al comentario que hizo Diego Chávarri sobre la relación que tuvieron al afirmar que ambos quedaron ‘marcados’.



Melissa, ¿sigues en Italia?

No, ahora estoy en Holanda. Fui a Italia, luego de pasar unos días con mi familia en España, donde me hicieron madrina, para encontrarme con unos amigos.



Estás vacacionando lindo, ¿allá también tienes familia o amistades?

Yo viví aquí 10 años, tengo buenos amigos.



¿Te contaron lo que dijo Chávarri...? Afirmó que lo ‘marcaste’ y cree que también te ‘marcó’...

Sobre Diego te puedo decir que fueron unos meses increíbles, terminamos mal pero ya pasó el tiempo, nos perdonamos y todo bien. Creo que lo vivido siempre se guarda y recuerda, fue una pieza fundamental en mi vida cuando atravesaba circunstancias muy duras y dolorosas (su separación con Jefferson Farfán) y es algo que se lo voy a agradecer eternamente, aparte que se portó superbién con mis hijos.



Están especulando que rompiste con Ítalo Valcárcel...

¡No! Estoy bien con él. Todos los días hacemos videollamada.



Él está por Moquegua...

Sí, con su familia.



Hay mucha confianza entre ustedes y no cantan ‘Felices los cuatro’...

¡No! Eso no pasa por mi cabeza, no más.



¿Lo dices por lo que te pasó anteriormente?

No me acuerdo del pasado.



¿Cuándo vuelves?

Antes de mi cumpleaños (es el 3 de febrero).