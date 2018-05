Melissa Klug la pasa de lo lindo en Disney con los hijos de Jefferson Farfán [VIDEO y FOTOS]

Melissa Klug viaja a Estados Unidos para despejarse de Lima. La popular Melissa Klug viajó a Disney con sus engreídos Adriano y Jeremy. La 'chalaca' sabe bien cómo divertirse y publicó una serie de videos y fotos de sus vacaciones en la casa de Mickey Mouse.



Melissa Klug sabe muy bien que todos sus fanáticos de Instagram que están pendientes de todas sus actividades y no dudar en publicar diversas fotos con sus hijos.



La 'chalaca' tiene miles de seguidores en su cuenta personal de Instagram y no es para menos. Como se recuerda, Melissa Klug tuvo algunos problema con su amiga Evelyn Vela .



Tras este enfrentamiento mediático, en el que ambas partes intercambiaron sus versiones sobre lo que ocurrió el día en el que se suscitaron los hechos , Evelyn Vela está dispuesta a fumar la pipa de la paz y se presentó en el programa 'Válgame Dios ' para contar que fue lo que pasó con Melissa Klug .



La exbailarina sorprendió a todos al acusar a Melissa Márquez , amiga de Melissa Klug , de ser la responsable del distanciamiento con su mejor amiga, ya que –según señaló– tuvo “dos problemas con esta chica”. “Cuando la vi entrar a la discoteca, yo le pedí que se fuera de mi box y fue ahí que se generó el problema con Melissa”, añadió.



En ese sentido, Evelyn Vela dijo que “hay gente definitivamente que no me quiere ver con ella unidas como siempre lo hemos sido” y que está esperando que todo esto pase porque sabe qu e Melissa Klug la va a buscar porque ya han tenido discusiones “pero no de esta magnitud, que lo han hecho muy grande”.



