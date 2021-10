FUEGOOOOO. En una entrevista a Trome, Milena Zárate no tuvo ‘pelos en la lengua’ y criticó la diferencia de edades de Melissa Klug con el futbolista Jesús Barco. Tras ello, la ‘blanca de Chucuito’ no permitió que se entrometa en su vida personal y le respondió a través del programa de Magaly Medina.

La ‘colocha’ señaló que “ni loca” se metería con un chico de 24 años con Jesús Barco y mucho menos para formar una familia. A lo que sugirió a Melissa que solo lo disfrute y deje de pensar en el matrimonio porque ella es abuela.

Melissa Klug ‘dispara’ contra Milena por criticar su amorío con Jesús Barco: “Hay que tener con... ciencia”. Video: Magaly TV La Firme

La expareja de Jeffersón Farfán no se quedó callada y, mediante un WhatsApp a la producción de la ‘urraca, le respondió a Milena.

“¿Jamás a ella? No te pases pues, el burro hablando de orejas y fijándose en la paja del ojo ajeno. Hay que tener con... ciencia”, arremetió.

En esa línea, la conductora Magaly Medina aprovechó para recordar que Milena Zárate también tuvo una relación sentimental con un joven futbolista mucho menor que ella.

“Se olvidó, tuvo un ligero desliz, lo que pasa es que a ella este chibolo le pagó mal. Resultó un coquetón y la adornó, no sé mucho la historia, pero es un N.N jugador de fútbol”, dijo la ‘urraca’.

MILENA DICE QUE MELISSA ES ABUELA PARA BARCO

La ‘coloca’ Milena Zárate ‘afiló' su puntería contra Melissa Klug. En una entrevista para Trome, criticó la edad que tiene Jesús Barco tras la reciente pedida de mano.

“De manera personal, ni loca me metería con un chico de 24 años y menos para formar una familia, pero si ella (Melissa) ya es una mujer revivida, tiene cinco hijos, ha tenido tantos compromisos y piensa que con él (Barco) encontró lo que no encontró con los demás... ¿Quién es una para decirle que no lo haga? Para mí, (Jesús) es un niño porque con 24 años es una criatura que recién ha empezado a vivir. Ella (Klug) es una mujer que ya quemó etapas y hasta abuela ya es. El chico recién está empezando y va a llegar un momento donde va a querer vivir lo que debería vivir en este momento”, sostuvo la colocha.

¿Qué le sugieres a Melissa?

Como sugerencia le diría que lo disfrute, es una mujer que ha vivido bastante, así que no debería estar apurada para querer amarrarse con un chiquillo, sin embargo, cada uno decide qué hacer con su vida.