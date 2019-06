Melissa Klug critica a Jefferson Farfán: "No puedes obligarlo a que le dedique tiempo a sus hijos"

¡Sigue disparando dardos! Melissa Klug habló de Jefferson Farfán en entrevista con Magaly TV. 'La blanca de Chucuito' dio a entender que el futbolista no le dedica tiempo a sus hijos porque 'no le nace'.

En medio de los rumores de una posible reconciliación entre Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia, Melissa Klug le da 'una jalón de orejas' a 'La Foquita' por no cumplir con su rol de padre.

"Tú puedes obligar al padre a que cumpla una manutención o que cumpla con su responsabilidad. Lo que sí no puedes obligar es que le dedique tiempo o que esté pendiente de ellos. Yo creo que cada persona actúa como le nace, si no te nace, no puedes pues ¿no?", dijo Melissa Klug.

Por otro lado Melissa Klug no pudo evitar lanzarle un tremendo dardo a Yahaira Plasencia con el que recuerda su supuesta infidelidad con Jerson Reyes.

"La gallina que come huevo aunque le quemen el pico", puntualizó sobre el posible nuevo romance entre Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia.