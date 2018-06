Terminó con los rumores . Pese a que muchos consideraron que la relación entre Melissa Klug e Italo Valcárcel llegó a su fin, la chalaca se encargó de poner fin a la incertidumbre con una fotografía.

Melissa Klug publicó una comprometedora imagen en su Instagram en la que aparece nada más y nada menos que besando a su joven pareja.

De esta forma, Melissa Klug reafirma que, a pesar de las habladurías, se mantiene firme en su relación con el bailarín, que inició en los ensayos de 'El gran show'.

Melissa Klug e Italo Valcárcel demuestran estar más enamorados que nunca Melissa Klug e Italo Valcárcel demuestran estar más enamorados que nunca

MELISSA KLUG ACONSEJA A SUS HIJAS

Melissa Klug tiene más de un millón de seguidores en su cuenta personal de Instagram. La popular modelo y empresaria tiene encandilados a todos sus seguidores en la famosa red social fotográfica.

Melissa Klug , ex pareja de Jefferson Farfán, siempre publica distintos mensajes en su cuenta de Instagram para poder motivar y ayudar a todos sus hinchas. La empresaria se viene abriendo camino como empresaria y le brindó unos consejos para la vida ara sus hijas.

"Enseñarás a volar, pero no volarán tu vuelo. Enseñarás a soñar,

pero no sonarán tu sueño. Enseñarás a vivir, pero no vivirán tu vida. Sin embargo ...... En cada vida, en cada vuelo y en cada sueño .. perdurará siempre la huella del camino enseñado" , escribió Melissa Klug en una tierna fotografía donde sale junto a sus hijas en Instagram .