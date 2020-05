En una reciente entrevista con el programa ‘América hoy’, Melissa Klug se sinceró y contó detalles de cómo fue que su familia asimiló la noticia de su primer embarazo cuando ella apenas era una menor de edad y estaba en el colegio.

Melissa Klug precisó que fue su abuela quien siempre la apoyó a pesar de las adversidades y que, pese a que ‘tomó con pena’ la noticia de la llegada de su primer bebé, nunca le dio la espalda

“Mi abuela sintió mucha pena porque era muy joven, pero me apoyo siempre, de manera incondicional”, contó muy emocionada Melissa Klug al recordar sus palabras.

Por otro lado, Melissa Klug indicó que su madre fue más rigurosa con la noticia e incluso la agredió al conocer que se encontraba embarazada, hecho que la marcó para toda la vida.

“A mi mamá no le gustó, fue superfuerte la reacción de mi mamá porque estaba en el colegio, no te voy a mentir, me metió un cachetadón que hasta ahorita lo recuerdo”, indicó la modelo.

Melissa Klug hace fuertes revelaciones sobre su primer embarazo