¿Melissa Klug está esperando a su sexto hijo? [VIDEO]

Melissa Klug e Ítalo Valcárcel tienen una historia de amor que nació en la pista de baile. La chalaca nunca ha oficializado al bailarín, aunque ambos han aceptado que ya están en salidas hace más de un año.

Recientemente, Melissa Klug e Ítalo Valcárcel vivieron un escándalo de supuesta infidelidad. Se publicaron videos y fotos del bailarín supuestamente con otras mujeres cuando la chalaca estuvo en Europa.

Cuando se le consultó a Melissa Klug sobre si terminaría las salidas con el bailarín, ella manifestó que tenía que pensar las cosas pues hasta el momento, Ítalo Valcárcel le había dado espacio y no le había hablado de lo sucedido. Sin embargo, ella aseguró que si el participante de Esto Es Guerra le hubiera jugado mal, terminaría con las salidas.

Pese a todos los rumores y acusaciones de infidelidad, Melissa Klug decidió continuar con Ítalo Valcárcel y no hacer caso de las especulaciones. Incluso, la expareja de la chalaca, Diego Chávarri, se burló por darle una nueva oportunidad al bailarín.

Todo parece haber regresado a la normalidad entre Melissa Klug e Ítalo Valcárcel. Ambos publican imágenes en Instagram etiquetando al otro y jugando con emojis de corazones. Y una de las últimas fotos compartidas por el bailarín llamó la atención de los seguidores de la chalaca.

En la imagen, Ítalo Valcárcel comparte la fotografía de un llavero en forma de bebé y etiquetó a Melissa Klug. Rápidamente, sus seguidores le preguntaron si es que era señal de un futuro hijo con la blanca de Chucuito.

"Me estaba burlando un poquito del llavero que tenía porque no me pareció muy bonito. La estaba molestando nomás. Claro que sí (tengo deseos de ser papá), tengo 24 años ¿quién no? pero más adelante. Todavía hay muchos proyectos por cumplir", dijo enfáticamente Ítalo Valcárcel.

¿Melissa Klug e Ítalo Valcárcel serán padres?

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.