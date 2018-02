Por: Bety Pashanasi



Melissa Klug dijo que ya no sale con Ítalo Valcárcel, al enterarse de que habría un ‘ampay’ del bailarín en actitudes cariñosas con una jovencita en una discoteca, en Moquegua.



“No sé nada (del vídeo), después de ver el ‘ampay’ ya puedo hablar. En verdad, no salgo con él, no sé en qué estará”, dijo Melissa Klug al arribar a Lima, luego de estar en Europa de vacaciones.



Pero hace poco declaraste que se comunicaban por videollamadas porque estabas en Europa y él en Moquegua con su familia.

No salgo con él, ni como amigos ni como nada.



Cambiando de tema, han criticado a tu hija Samahara por su ingreso a ‘Combate’ siendo menor de edad

Yo le di permiso, es algo que ella quería, que soñaba, es la más despierta, es que lleva la sangre de su padre (Abel Lobatón). Mi rol es apoyarla y, si es que se me sube a la nube, la bajo. Ustedes ya saben cómo soy, la televisión no la va a cambiar. Eso sí, mi hija camina derecho a las buenas o a las malas.



A Diego Chávarri lo han ampayado besando a varias chicas. ¿No crees que sea una mala influencia para tus hijas?

Él es así (con las chicas), no se sorprendan, además, está soltero. Sobre la amistad y cariño que le tiene a mis hijas y ellas a él, es recíproco y no se lo voy a quitar, él se las ganó.



¿Este viaje que hiciste fue de placer?

Fue porque fui madrina y porque era el regalo para mi hija Gianella, que cumplió 18 años. Por eso viajamos juntas.



