Melissa Klug habla de Jefferson Farfán, Italo Valcárcel, Yahaira Plasencia y más | ENTREVISTA

Melissa Klug ha conocido el amor y desamor y esas experiencias hacen que cuide mucho la relación que tiene con Ítalo Valcárcel, el bailarín que desde hace dos años y medio sanó su ‘corazón roto’ dándole paz y tranquilidad. Además, cuenta que ya perdonó a Jefferson Farfán y que solo conversaría con Yahaira Plasencia si admite la verdad y se le cae la ‘careta’.

Estuviste de vacaciones en Colombia, ¿qué luna de miel con Ítalo es esta?

La tercera. Es el tercer año que decidimos pasar Año Nuevo fuera, porque es otra vibra y porque es bueno recargarse de energía. Siempre viajamos, hacemos una especie de junta para comprar los pasajes, porque se gasta bastante.



¿No viajas con el dinero de ‘Foquita’, como dicen en redes sociales?

¡Por favor! Desde enero vamos abonando con una prima que tiene su agencia de viajes.



La relación con Ítalo va creciendo...

Sí, estamos más sólidos. Tratamos de cuidarla porque es algo bonito, es sana y por eso no la exponemos, pues hay muchas personas a las que no les gusta verte feliz.



¿Hay personas que no te quieren ver feliz?

¡Sí! Ítalo me da estabilidad, seguridad y confianza, por eso la protejo.



¿Ítalo será el último amor de tu vida?

Quisiera de verdad, pero uno nunca sabe. Sí me gustaría llegar hasta viejita con él.



¿Y cómo se adaptan? Porque tú tienes carácter fuerte...

Lo reconozco y eso que él también es Acuario como yo, pero es mi equilibrio, eso es lo que nos mantiene unidos.

¿Es detallista?

Sí, yo no, pero soy cariñosa, me gusta atenderlo, le hago el desayuno, pero no cocino. Ya mucho tiempo fui ama de casa.



Creo que tuvieron un par de distanciamientos.

Fueron tres cositas, conversamos y entendí. Nos tenemos confianza, cada uno puede viajar por su lado, salir con sus amigos.

Sé dónde va a estar, a qué hora va a llegar y viceversa.



¿Lo ‘stalkeas’, revisas sus redes, su celular?

No, ninguno de los dos hace eso. Él no tiene las claves de mis redes ni yo las suyas, tampoco chequeamos nuestros celulares porque hay confianza y por último, así revises o no, el que te la quiere hacer, te la hace.

¿Ya viviste esa experiencia?

Hay un dicho que es bien cierto: el que busca encuentra. Tenemos bien claro que el día que nos aburramos o se acabe el amor, la pasión, nos sentaremos a conversar y cada uno por su lado.



¿Firmarán un convenio como lo hiciste con tus anteriores parejas, para no referirse a la relación?

Con él no necesito, sino imagínate, ya estuviera en 5 mil banners. Él es muy reservado, un caballero. Conozco a toda su familia.

Entonces, ¿cuándo te vas a casar?

No me quiero casar.



¿Le temes al matrimonio?

No es eso. Lo que pasa es no necesitamos un papel firmado y aparte, creo que aún no estamos preparados para convivir, ser esposos... Somos enamorados con derecho.

¿Esta es la relación más seria que tienes después de Farfán y Chávarri?

Más seria y más sana, te lo juro por mis hijos. Yo me acuesto tranquila, no estoy con la angustia ni inquieta pensando dónde estará, con quién estará, por qué apagó el celular. Estoy en un momento de mi vida donde me siento en paz.



Supongo que hay una diferencia entre esta relación y la del padre de tus hijos (varones).

La relación más larga que tuve fue con el papá de mis hijos, pero aprendimos a convivir desde los 18 años y había amor, pero pasó todo lo que pasó y luego apareció Diego. En ese momento yo estaba vulnerable y me ayudó a superar la pena, porque mi corazón estaba roto, pero no era el momento indicado para iniciar una relación. Entonces, conocí a Ítalo y él me dio la calma, la paz que buscaba, sanó mi corazón.



Te criticaron porque ‘desechaste’ a Chávarri y al toque te relacionaste con Ítalo.

No lo deseché, no tengo por qué hablar mal de Diego, pero Diego tiene otro temperamento.



¿Y en ese ‘proceso’ de separación del padre de tus hijos fuiste a terapia?

Claro, fui al psicólogo y también al psiquiatra.

¿En ese periodo no se te cruzó la idea de volver con Jefferson?

No, después de todo lo que vi, que no puedo decirte, no hay forma de que vuelva con Jefferson... ni habrá.



¿Lo dices porque estuvo con Yahaira?

No, es porque se acabó el amor, pero sería como volver a empezar y para eso necesitas estar enamorada de la persona y hoy en día, no me enamoraría nada de él. Yo me enamoré del Jefferson de hace 15 años, no del de hoy.



Bueno, parece que ahora está ilusionado con Ivana Yturbe.

Tiene derecho, es una persona soltera, pero creo que está en una etapa en la que quiere conocer, como se lo dijo a ‘Peluchín’.



Magaly Medina comentó que estaría dispuesta a conversar con Paolo Guerrero, ¿has pensado hacer lo mismo con Yahaira?

Podría conversar con ella si es que es sincera y admite las cosas de las que tengo pruebas. Si lo hace, entonces sí, porque por fin se quitaría la careta, pues mi cólera y rabia son porque la señorita hasta el día de hoy no dice la verdad... y por eso opinaré sobre ella y de quien me dé la gana.



¿Te la has cruzado en Barranco Bar?

Una vez...



¿Y te dio la cara?

No, fue algo fugaz, pero sí me gustaría cruzármela.



No la vas a ‘mechonear’, ¿no?

No soy agresiva, no a la violencia y menos entre mujeres. Además, no valdría la pena, si ya pasó y al final no se quedó con él, ja, ja, ja.

¿Cuánto tiempo pasó para que perdonaras a Jefferson?

Un año y te lo digo desde el fondo de mi corazón.



¿Te molestó que te vinculen con el ‘Loco’ Vargas?

Sí, porque en ese momento se lo preguntaron a Evelyn y solo atinó a reírse sarcásticamente, cuando ella sabe perfectamente la amistad y el cariño que hay con la familia del ‘Loco’. En ese momento era mi amiga.



¿No hay posibilidad de retomar la amistad con Evelyn?

No, cada una tomó su rumbo. La ‘loca’ es buena onda, le deseo lo mejor y nunca me verás hablando mal de ella en televisión.



Cambiando de tema, ¿te animarías a tener más hijos con Ítalo?

No, los míos son una banda, ya tengo cinco hijos.



¿Se llevan bien entre ellos?

Sí, se aman, pero también son hermanos y tienen sus días que se pelean y esta casa parece el Larco Herrera. Una vez encontré a las 3 (Gianella, Samahara y Melissa) ‘trenzadas’, quería morirme.

¿Les hablas a tus hijas de cómo son las cosas?

Les he dicho que a mí no me la van a hacer porque yo también las hice, están bien instruidas. Trato de ser su amiga, pero cuando soy mamá, soy ‘la bruja’ como me llaman, porque las corrijo. Además, pienso que la joven que sale embarazada hoy es porque quiere.



¿Eres celosa con tus hijos?

Sí, pero con las mujeres no, porque ya están grandes y saben muy bien las cosas.



¿Te imaginas que tus hijos te presenten a sus enamoradas?

¡No! Mejor que me vayan conociendo desde ahorita.



¿Hay propuesta para que regreses a la televisión este año?

Hay bastantes cositas, por lo pronto el próximo mes inauguraré mi barbería y sigo con mi spa de uñitas y pies.



Ahora tienes 7 hijos entonces...

La verdad, lo que me emociona es que cada reto que me pongo lo consigo y eso me entusiasma.