Hace unas semanas atrás, la empresaria Melissa Klug y el futbolista cumplieron un año de relación, lo que conllevo, a que formalicen aún más su amor. Esta decisión ha generado muchos rumores entorno a la pareja con la espera de un hijo.

Y es que Melissa Klug no ha negado nunca que le gustaría muchísimo volver a ser mamá y, al mismo tiempo, la lluvia de críticas no ha dejado de llegar. Esto debido a que el futbolista Jesús Barco es 13 años menor que la expareja de Jefferson Farfán. No obstante, hasta el momento no esta claro si estarían realizándose tratamientos para tener un hijo o ya estarían esperando el primer hijo de la pareja de novios.

Sin embargo, una historia de Instagram de Jesús Barco esta tarde ha causado mucha alarma en las redes sociales. ¿Qué dijo?

“Que felicidad. Ahora si” acompaño el post junto a una carita feliz y un corazón, fue lo que manifestó el futbolista Jesús Barco, actual pareja de Melissa Klug.

¿Melissa Klug en la dulce espera? El polémico post de Barco que encienden las alarmas

