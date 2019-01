Evelyn Vela sobre Melissa Klug: "Si fuera mala y no me importase la amistad que teníamos, contaría muchas cosas"

Evelyn Vela dijo que Melissa Klug se hace la dolida porque se rio cuando le preguntaron sobre su vinculación con el ‘Loco’ Vargas. Además, agregó que es una amiga leal y sincera, y que nunca se aprovechó de la chalaca como lo hacen otros, que ‘le chupan la sangre’.



Melissa ha dicho que no hay forma de que retome su amistad contigo, ¿qué te parece?

No estoy mendigando la amistad de nadie, me da lo mismo. Mis amigos son contados con los dedos de la mano y estoy muy feliz. Yo no compro la amistad de nadie. Siempre le voy a desear a Melissa lo mejor, mi corazón es sincero, no guardo rencores... pero se hace la dolida porque me reí cuando me preguntaron por el ‘Loco’ Vargas, entonces ahora la gente tiene que estar seria. Además, de mi boca jamás salió algo.



¿No te molesta que se haya expresado de esa manera?

Si fuera mala y no me importase la linda amistad que teníamos, contaría muchas cosas, pero soy una tumba. Yo quiero a la gente de gratis, no porque me pagan las fiestas, la comida y los tragos. Tengo amigos verdaderos como Janet Barboza, con quien nos conocemos hace 20 años, Marisol ‘La Faraona’, Cacho, Ernesto Pimentel. Soy Evelyn Vela, ella es la ex de ‘JF’, y desde que nos separamos brillo más.



¿En verdad nunca han tenido una pelea fuerte?

No, para nada. Cuando nos hemos encontrado, nos saludamos y cada quien anda con su grupo. Estoy feliz con mi familia, yo me compro mis cosas, recibo el apoyo de mi madre y mi abuelo, no le saco dinero a nadie ni tengo gente a mi alrededor que solo sirve para ‘chuparte la sangre’.