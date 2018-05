¿Melissa Klug no le contesta las llamadas a Evelyn Vela y siguen distanciadas tras bronca? [VIDEO]

“Ama, perdona y olvida. Hoy te lo dice tu amiga. Mañana te lo dirá la vida”. Este viejo y conocido refrán podría retratar la situación que atraviesan Melissa Klug y Evelyn Vela , quienes se encuentran distanciadas tras una bronca que habrían protagonizado en una discoteca de Barranco.



Tras este enfrentamiento mediático, en el que ambas partes intercambiaron sus versiones sobre lo que ocurrió el día en el que se suscitaron los hechos , Evelyn Vela está dispuesta a fumar la pipa de la paz y se presentó en el programa 'Válgame Dios ' para contar que fue lo que pasó con Melissa Klug .

La exbailarina sorprendió a todos al acusar a Melissa Márquez , amiga de Melissa Klug , de ser la responsable del distanciamiento con su mejor amiga, ya que –según señaló– tuvo “dos problemas con esta chica”. “Cuando la vi entrar a la discoteca, yo le pedí que se fuera de mi box y fue ahí que se generó el problema con Melissa”, añadió.



En ese sentido, Evelyn Vela dijo que “hay gente definitivamente que no me quiere ver con ella unidas como siempre lo hemos sido” y que está esperando que todo esto pase porque sabe que Melissa Klug la va a buscar porque ya han tenido discusiones “pero no de esta magnitud, que lo han hecho muy grande”.

Evelyn Vela culpó a esta persona de ser responsable del final de su amistad con Melissa Klug

A pedido de Rodrigo González y Gigi Mitre , Evelyn Vela le timbró dos veces a Melissa Klug , pero ella nunca contestó; a lo que que la exbailarina dijo que “seguro está ocupada”. “Tú eres la optimista”, dijo ‘Peluchín’ . “‘Está ocupada’. No te contesta porque no le da la gana, no está ocupada. Tú sola te das la palmadita. No quiere hablar contigo”, precisó.



Finalmente, Evelyn Vela aseguró que no le guarda rencor a Melissa Klug y aseguró que tienen una conversación pendiente para arreglar este malentendido, ya que la ‘Blanca de Chucuito’ sabe lo que significa para ella y viceversa. “A mí nadie me ha desplazado de la amistad de ella, eso sí lo tengo muy claro. Ella es mi amiga y yo la quiero mucho”, indicó.

“En su momento las dos vamos a hablar pero creo que ahora debe bajar un poco la marea y vamos a ver qué pasa. Yo sé que sí me voy a hablar con ella en algún momento. Nosotras no nos hemos peleado así a matarnos”, finalizó Evelyn Vela . ¿Será acaso que dejarán de lado sus diferencias y volverán mejores amigas? Solo el tiempo lo dirá.

