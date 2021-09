Evelyn Vela marcó distancia de Melissa Klug afirmando que no dejaría que su hija, de 16 años, se haga algunos ‘retoquitos’ como lo realizan las hijas de la ‘Blanca de Chucuito’. Además, precisó que ya no es su ‘mejor amiga’.

“Definitivamente ellas (las hijas de Melissa Klug) son unas chicas jóvenes, simpáticas y quieren verse bien, pero creo que toda mujer tiene que cumplir cada etapa en su edad”, señaló la ‘Reina del sur’.

Luego, dijo que no dejaría que su hija Ann, de 16 años, se haga alguna cirugía.

“No permitiría que se opere, tampoco me lo ha dicho, creo que aún puede desarrollar... quizá a los 18 años y ahí con gusto se lo pago si es que necesita algún retoque”, comentó Evelyn.

En otro momento, señaló que Melissa Klug no es su mejor amiga, pues la felicitó por su noviazgo pero hasta ahora no le ha contestado.

“Considero a Melissa como mi amiga, tiene un sitio en mi corazón, pero no nos vemos, por eso ha dejado de ser mi mejor amiga. Por su reciente noviazgo le escribí felicitándola, pero no me ha contestado”, añadió la iqueña.

Además, dice que ahora está dedicada a su esposo, a sus hijos y su trabajo en la boutique.

“Ando muy ocupada todo el día con mis actividades, y espero con ansias que llegue mi esposo en los próximos días para seguir disfrutando del matrimonio”, indicó.

Respecto a la posibilidad de Melissa Klug de convertirse en madre, dice que la respeta pero ella no piensa en aumentar la familia.

“Ella ha dicho que tiene ganas de ser madre y está bien si es feliz, pero yo no tengo por ahora planeado ser madre”, detalló.

