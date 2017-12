Melissa Klug y Evelyn Vela están disfrutando de las playas de Cancún [VIDEO y FOTOS]

Melissa Klug y Evelyn Vela sorprendieron a sus hinchas en Instagram al aparecer en unas fotos. Estas revelaron que ellas no se encuentran por estos lares, sino que han viajado a Cancún y están disfrutando de sus playas y el buen clima.



La que subió más material fue Evelyn Vela. Ella colgó en su cuenta de Instagram varias fotos en las que sale en las playas de dicho balneario, luciendo un bikini de color celeste.



Melissa Klug aparece en dos de las fotos que ya son virales en Instagram. En la primera, ella y Evelyn Vela están junto a un grupo de personas, mientras que la segunda nos muestra a las dos famosas echadas en la playa.



Los usuarios de Instagram no tardaron en dar like a las imágenes y dejar comentarios halagadores para las maduras celebridades de Chollywood. Por el intervalo de las fotos, todo parece apuntar a que Melissa Klug y Evelyn Vela festejarán Año Nuevo en tierras aztecas.



😱😱😱😱 Una publicación compartida de La Reina Del Sur 😍 (@evelynvelaa) el Dic 29, 2017 at 12:05 PST