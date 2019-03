Melissa Klug: Evelyn Vela no quiere que le hablen más de su exmejor amiga | ENTREVISTA

Evelyn Vela comentó que está cansada de que le pregunten por Melissa Klug , porque está concentrada en otras cosas y no para pendiente de la vida de la chalaca.



“Ya estoy cansada del tema Melissa, ya me aburre siempre lo mismo, yo estoy en otra. Ella no es la única persona que existe en este mundo”, dijo Evelyn Vela.



¿Tomarás alguna acción legal contra ella?

¿Y por qué lo haría? La gente habla estupideces.



Entonces, ¿por qué se está especulando que se van a demandar?

Tilsa (Lozano) me llamó porque ella dijo algo y yo respondí que estaban jugando con nosotras al teléfono malogrado, que jamás me pelearía de manos con ella o cualquiera y que estaba dispuesta a que habláramos, porque sus amigos íntimos toman su nombre para hablar coj...

¿Cuándo se daría ese encuentro?

No lo sé, yo ya lo dije públicamente y habría que preguntarle a ella si acepta. Aquí estoy si quiere buscarme. Soy muy pacífica, estoy en otras cosas. Si fuera mala, no dejaría que mi hija vaya a su casa y yo se lo permito.



¿No le guardas rencor?

Para nada, normal, pero a ella la envenenaron mal. Yo soy loca, pero no agresiva ni mala persona.