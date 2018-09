Gianella Marquina , la hija mayor de Melissa Klug, es una estudiante de la carrera de Derecho en una reconocida universidad. Casi a diario, muestra cómo se prepara para sus clases con extensas lecturas y resúmenes para captar lo más importante de las lecciones de sus profesores.

Pero no solo eso. Gianella Marquina también publica fotografías de sus looks diarios en Instagram para asistir a clases. El último que compartió fue de un jean negro rasgado, unas zapatillas blancas, un polo blanco y una casaca rosada.

El look lo terminó con dos moños misma Chung Lee y sus lentes redondos. Gianella Marquina se mostraba contenta y contaba en un video de Instagram que lamentablemente no sabía cómo hacerse trenzas, por eso decidió hacerse ese peinado.

Gianella Marquina en Instagram

"Me gustaría aprender a hacer trenzas para no hacerme solamente cachitos, pero bueno, es lo que sé hacer" , dice Gianella Marquina en Instagram. Sin embargo, a quien no le gusta su look es a Melissa Klug. Y la empresaria se lo hizo saber.

"Dios santo, esos moños otra vez", le escribió Melissa Klug a Gianella Marquina a través de Instagram. La hija de la empresaria solo atinó a contestarla: "Acéptame con mi locura" y publicó el mensaje de su mamá en la red social.

Melissa Klug sobre Gianella Marquina Melissa Klug sobre Gianella Marquina

