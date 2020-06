EN POLÉMICA. Gianella Marquina Klug decidió pronunciarse en sus redes sociales luego que la página de Instagram ‘Influencers in quarantine’ denunciara que estaba vendiendo pruebas rápidas de coronavirus.

“Prueba rápida stock 100K. Entrega inmediata. Venta mínima 50 unidades”, dice una de las historias de Instagram de la hija de Melissa Klug, publicación que fue hecha hace un mes e incluía un contacto telefónico.

Denuncian a Gianella Marquina por vender pruebas rápidas

“Pueden llamar al número que se ve y podrán confirmar que no soy yo la que vende las pruebas rápidas, el número es el de un representante de ventas de una droguería autorizada por el Ministerio de Salud para importar y comercializar dichas pruebas”, se explicó en sus redes.

En ese sentido, indicó que solo informaba a quienes que necesiten los test. “Yo solo informaba a aquellas personas que necesitan adquirir pruebas rápidas para que sus empresas puedan cumplir con los protocolos de salud para el inicio de actividades y no tienen conocimiento de dónde podían adquirirlas con absoluta seguridad y garantía”, agregó.

Luego, Gianella Marquina lamentó que hayan ‘personas que se ocultan a través de páginas’ y que quieren dejar mal a las personas para que su ‘página sea vista o tomada en cuenta a través del morbo'

“Buscan hasta lo más mínimo para hacer que las personas queden mal, sin tener conocimiento alguno de la realidad de las cosas, es decir, publicar por publicar”, agregó la hija de Melissa Klug.

Finalmente, aseguró que no permitirá que hablan mal de ella y recalcó que no ha hecho nada ilegal.

“No es ilegal informar dónde pueden adquirir pruebas rápidas, es ilegal venderlas si no tienes autorización y peor aún hacer las pruebas sin autorización o acreditación del Ministerio de Salud. Con este mensaje espero que entiendan que yo no comercialicé las pruebas rápidas y que no infringí ninguna ley”, concluyó Gianella Marquina.

Gianella Marquina se defiende tras ser acusada de vender pruebas rápidas