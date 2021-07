Melissa Klug comentó que está en ‘otra etapa’ de su vida y que ella ni sus hijas se prestarían para participar en el programa ‘Reinas del show’, donde su expareja Ítalo Valcárcel baila con Jossmery Toledo.

Melissa, ¿no te llamaron para participar en esta temporada de ‘Reinas del show’?

No, pero llamaron a mi hija Samahara para que sea refuerzo de Jossmery Toledo. Imagínate, querían show de todas maneras.

Es que Jossmery está bailando con tu expareja...

Por lo que me han dicho hay tres en sentencia. Yo estoy en otra etapa de mi vida, si quieren hacer polémica o show con ninguna de nosotras (ella y sus hijas) les resultará. Creo que ella (Gisela), como profesional y con tantos años de trayectoria, debe entender que cuando uno ya tiene pareja no se habla del pasado y eso se respeta, ¿no?

¿Y cómo va tu relación con Jesús Barco?

Bien, contentos y felices, disfrutando de nuestra relación, que es lo más importante.

En setiembre ya cumplen un año...

Sí, ya tenemos diez meses juntos, ya nos vamos por el año.

Melissa Klug vive momentos felices con el futbolista Jesús Barco. (Instagram)

Lo importante es que se lleven bien.

Sí y que quiera mi ‘combo’ (por sus hijos) completo, eso es lo más importante para mí.

Pero a la primera que se porte mal le dices ‘next’...

Eso sí, ya está advertido, ja, ja, ja.

¿Ya te vacunaste?

Aún no, voy a esperar hasta que me toque el turno y prefiero hacerlo aquí (no en Estados Unidos).