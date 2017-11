Melissa Klug gozó con el gol de Jefferson Farfán [VIDEO]

Melissa Klug reveló que gritó y celebró el gol de Jefferson Farfán y que el mensaje que Yahaira Plasencia le envió al futbolista fue para ‘marketearse’.



“Fue emocionante, les teníamos fe (a la selección), pero nadie imaginó que iban a llegar tan lejos. No (lloró por gol de Farfán), pero sí lo grité y celebré”, dijo Melissa Klug al anunciar los laceados brasileros de ‘Soho’ Color.



¿Esperabas que anotara?

Obviamente y fue más emocionante cuando agarró la camiseta de Paolo. Todos saben que se conocen de niños, desde que estaban en Alianza Lima, y del amor y cariño que se tienen. Además, Paolo está pasando por un momento delicado.



Tu hijo Adriano le dedicó un lindo mensaje.

Es que justo su papá le regaló la camiseta con la que jugó y se la firmaron todos. La va a enmarcar, es la camiseta que lo llevó al Mundial.



¿Lo llamaste para felicitarlo?

No lo he llamado, igual sabe que soy una peruana más y que estoy feliz por lo que logró y están logrando.



Tus hijas bailaron el ‘Totó’ en el estadio para celebrar el gol.

Sí, las vi. No me incomodó, porque en realidad no es su canción (de Yahaira), es un tema que la identifica, que la hizo famosa.



Yahaira le mandó un mensaje a la ‘Foquita’ cuando hizo el gol.

Bueno, todos sabemos cómo es ella, sabe marketearse, sabe cómo mover sus redes.



¿Lamentas la golpiza que Farfán le dio a un tipo en Barranco?

Soy cero violencia, pero él reaccionó como cualquier persona lo haría, se defendió y ya lo explicó.



Y también festejó el triunfo con algunas modelos.

Todos tienen derecho, acabó el partido y debían celebrarlo. Vi que son modelos lindas, no las conozco. Salió ganador, no sé si goleó en todas las canchas, pero triunfó. (B. Pashanasi)