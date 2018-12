Melissa Klug dice que fue la gran mujer que estuvo con Jefferson Farfán y pide que no la comparen con Yahaira Plasencia

Melissa Klug comentó que le gustaría que el padre de sus hijos, el popular futbolista Jefferson Farfán, la incluya en su película, que estará basada en su niñez y debut en el fútbol profesional.



“Me imagino que es algo que él deseaba, quiere mostrarle a todo el mundo cómo surgió y demostrar que todos los sueños se pueden hacer realidad, pero con esfuerzo y dedicación”, comentó Klug, quien ayer estuvo de invitada en el programa ‘¡En exclusiva!’.

Tú eres una de las personas que más lo apoyó y estuvo a su lado durante su crecimiento como futbolista…

Sí, pero más se trata de la niñez hasta cuando debutó. Estuve con él desde que tuvo 18 años y él lo reconoció en una entrevista, porque detrás de un gran hombre, hay una gran mujer y yo fui esa gran mujer, durante 11 años.

¿No te molestaría que te mencionen en la película?

No, más bien me sentiría orgullosa de que reconozca que estuve con él en parte de su crecimiento y logros que tuvo en Europa, pero no creo que toquen su vida privada. Tampoco me gustaría actuar, porque hay que estudiar y prepararse, pero ahora estoy enfocada en mi etapa de emprendimiento y crecimiento como empresaria.

Si tocan la historia de ambos en la película, ¿pedirás tu ‘bolo’?

Que pase algo, pues… Cuánta plata se ha metido al bolsillo.



¿Crees que mencionen a Yahaira en la película?

Eso lo tendría que decidir Jefferson, pero no se puede comparar. Yo soy la madre de los hijos de Jefferson y tuve una relación de 11 años, no de 5 meses.

¿Consideras que la relación que tuvo con Yahaira fue algo fugaz?

No sé si fue fugaz, pero la legalizó, fue su enamorado, pero lamentablemente solo duró pocos meses por todo lo que sabe el mundo (supuesta infidelidad).