Melissa Klug sale de viaje al culminar participación en 'El gran show' [VIDEO]

Melissa Klug ni bien terminó de bailar en ‘El gran show’, donde llegó hasta la gran final, empezó a alistar maletas para viajar al exterior en compañía de sus hijos.



Ya pasaron el estrés y los nervios...

Sí, ¡por fin! Realmente ensayar, bailar, aprenderse las coreografías no es cosa de juego, es estresante y encima los nervios te traicionan.



¿Qué planes tienes ahora? ¿Te vas de viaje?

Así es, me voy de viaje con mis hijos. Además, mi Melissita cumple 15 años, Gianella 18 y Samy, 16; las tres en noviembre. Será un viaje bonito que ya habíamos planeado. (C. Chévez)



Melissa Klug en El Gran Show junto a sus hijas