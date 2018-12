Melissa Klug habló sobre supuesta vinculación con Juan Manuel Vargas: "Lo conozco hace más de 17 años"

Melissa Klug y su pareja Ítalo Valcárcel acaban de cumplir dos años de relación y desmintieron que hayan estado distanciados, a raíz de que la ‘Blanca de Chucuito’ fue vinculada con el futbolista Juan Manuel ‘Loco’ Vargas.



“Siempre hemos estado bien. Lo que pasa es que no subimos fotos en las redes porque queremos mantener nuestra relación en privado, pues hay personas a quienes no les gusta ver feliz a la gente”, indicó.



¿Ítalo se molestó porque te vincularon con el ‘Loco’?

No. El mejor amigo de Juan Manuel es el tío de Ítalo. Él sabe que tengo una amistad de años con el ‘Loco’, a quien conozco hace más de 17 años.



En tanto, Ítalo Valcárcel indicó estar muy enamorado de Melissa Klug.



“Estamos superfelices, ya son dos años de relación, muchas personas me preguntan cómo hemos hecho para seguir juntos tanto tiempo y creo que lo mejor es tenerla (la relación) alejada de la televisión. Estoy embobado, enamorado y estamos tranquilos”, precisó Ítalo Valcárcel.



IGNORA A EVELYN

​

A su vez, Melissa Klug dijo que no le interesa que Evelyn Vela desee entablar una amistad con Yahaira Plasencia.



“No me decepciona porque ella tiene toda la libertad de elegir a sus amistades. No tengo ninguna enemistad con Evelyn, lo que sucede es que el 2018 ha sido mi año de emprendimiento. No deseo hablar de ella (Vela) y ya sabrá cómo divertirse. ¿Si yo podría tener una amistad con Yahaira? No hay forma, de ninguna manera”, acotó.