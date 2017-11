Melissa Klug se hartó de Yahaira Plasencia y explotó en entrevista 

Melissa Klugestá cansada del tema Yahaira Plasenciaporque muchos buscan enfrentarlas y precisó que confía mucho en Ítalo Valcárcel.



“Después de ‘El gran show’ he retomado mis actividades como madre, estoy promocionando la marca de mis jeans y vestidos. Espero lanzar el próximo año otra marca y también un nuevo proyecto”, detalló la ‘Blanca de Chucuito’ Melissa Klug.



Ahora tienes competencia con Yahaira y su línea de pantalones...

Ese tema me tiene cansada, la venta de mis pantalones, que son tipo leggins, marcha muy bien, se vende al por mayor. Además, creo que cada producto cuenta con un público. No estoy para pelearme con nadie, sé cómo trabajar.



Yahaira Plasencia y Diego Chávarri

¿Piensas seguir en la televisión, ya sea en la conducción o la actuación?

No he pensado en eso, no quiero hacer una carrera en la televisión. Me han invitado a participar en algunas cosas, pero no estoy considerando conducir o actuar.



Se sigue comentado el baile sensual de Ítalo con Vania, ¿en verdad no te incomoda?

He comentado que a Ítalo lo conocí bailando, sé cuál es su chamba, es un tipazo, un profesional. No hay problema...



¿Vas a estar todos los sábados chequeándolo?

No, imposible... para qué, no hay forma.



¿Tienes mucha confianza en él?

Mucha, él está en su trabajo y yo hago mis cosas, cada uno respeta sus espacios y no estaría detrás de él. Me ha demostrado siempre ser un caballero y sabe comportarse.



(E.C.)

