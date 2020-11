Melissa Klug remeció las redes sociales al compartir una fotografía vestida como una sexy policía, donde resaltaba su cambio físico, a raíz de que ha bajado siete kilos. Además, llamó la atención el comentario que le hizo su pareja, el futbolista Jesús Barco, quien quedó impresionado con la radiante belleza de la ‘Blanca de Chucuito’ y le envió emoticones de corazones.

Melissa, has remecido las redes sociales con la foto que has compartido, estás entrenando, llevando una vida sana y los resultados son más que evidentes…

He bajado siete kilos y aún me faltan cuatro. Desde hace un mes estoy comprometida en mejorar mi salud, estoy en una etapa muy feliz de mi vida, quiero estar sana para disfrutar de mi familia y ahora también con mi nieta.

Vale la aclaración porque no van a faltar comentarios que digan que quizá te hiciste la famosa ‘manga gástrica’…

No me hice la manga ni nada de eso, estoy al pie de la letra con mis medicamentos por la tiroides. Tengo una buena entrenadora, me alimento asesorada con una buena nutricionista, me hago masajes reductores y estoy súper motivada en la vida.

Se nota que tienes buena motivación porque desbordas felicidad hasta por los poros…

Estoy contenta. Tengo motivos y razones.

Por cierto, un fan comentó tu foto y señaló que Jefferson Farfán podría ser tu policía ahora que está soltero. Sin embargo, tu mejor amiga ‘La chama’ puso el ‘parche’ y dijo que tú no estás soltera…

Es mi ‘chamita’, tiene derecho a responder todo. Estoy muy feliz.

Yahaira Plasencia confirmó la ruptura con Jefferson. ¿Algo que decir al respecto?

Estoy tan ocupada con las clases virtuales de mis hijos que ni veo eso. Además, no me compete comentar sobre la vida sentimental del padre de mis hijos... de corazón le deseo lo mejor del mundo y que tenga una pronta recuperación para que sus hijos lo sigan gozando con mucha salud. El resto es secundario.