Gianella Marquina dice lo que piensa y lo ha dejado claro en varias oportunidades. La hija mayor de Melissa Klug utiliza su cuenta Instagram para comunicarse con sus más de 500 mil seguidores. Esta vez, decidió hacer una fuerte reflexión sobre una empresa de taxis por aplicativo.

El día lunes se hizo público el caso de María Claudia Pecho de 23 años, quien denunció a un taxista de Uber de haberla violado el último fin de semana. La joven contó que la empresa se negó a darle los datos personales para iniciar con el proceso legal contra Gianfranco Huaichao Ronto de 27 años.

Tras hacerse público el caso, la hija de Melissa Klug no dudó en calificar de 'porquería' a la empresa por aplicativo y lamentó que no tenga las medidas de selección adecuadas para darle seguridad a los clientes.

Joven denuncia haber sido violada por taxista de aplicativo y pide a las víctimas romper su silencio Joven denuncia haber sido violada por taxista de aplicativo y pide a las víctimas romper su silencio

"No es posible que en una empresa de taxis te metan a cualquier conductor. No es dar por dar y 'toma la chamba y ya está'", dijo Gianella Marquina vía un video en su cuenta Instagram.

Gianella Marquina en Instagram

Sin embargo, la hija de Melissa Klug recibió una serie de mensajes de personas que tenían familiares trabajando para la mencionada empresa y no estaban de acuerdo con que ella critique a todos por igual.

Por eso, Gianella Marquina aclaró que ella estaba hablando de la servicio de Uber en sí y no se refería a los buenos conductores que trabajan ahí. Según la hija de Melissa Klug, el filtro que la empresa tiene para seleccionar a los choferes y los vehículos debería ser el mejor.

"Quería pedir una disculpa si es que se entendió mal mis insultos hacia Uber. Yo no critico a los trabajadores, sino a la compañía en sí. No puede ser posible de que la compañía no tenga un filtro adecuado para sus trabajadores. Por no tener un control e información sobre su personal de trabajo", dijo Gianella Marquina.

Gianella Marquina sobre UBER

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.