Samahara Lobatón ha tenido una semana bastante agitada. Su expareja tuvo unas picantes declaraciones en TV sobre los motivos por los que el romance no continuó. Según Jean Paul Caipo, la producción de Combate y los participantes influyeron en la joven de 16 años para terminar con él.

"En la noche iba al canal y le decían una cosa ahí y su chip cambiaba totalmente. Una cosa es lo que le decía yo y otra cosa es lo que le decía el canal. Ella era influenciada por el canal. Una cosa es una persona y otra cosa son 22 combatientes", contó el ex de Samahara Lobatón.

Todas estas declaraciones habrían hecho que la hija de Melissa Klug sea eliminada de Combate . Samahara Lobatón se despidió de sus compañeros en medio del llanto. Sin embargo, la jovencita de 16 acudió al programa para desmentir todo lo que su expareja dijo sobre ella y el programa de competencia.

Ahora que todo terminó, con carta notarial de por medio, Samahara Lobatón se enfoca en mejores cosas en su vida. La hija de Melissa Klug estaría siguiendo los pasos de su madre y por eso lanzará pronto su línea de ropa.

Al parecer Samahara Lobatón busca dejar de lado todo lo malo y concentrarse en su trabajo a futuro. Lamentablemente una reciente publicación en Instagram no habría sido del agrado de sus seguidores y la volvió a poner en el ojo de la tormenta.

En una de las historias de Samahara Lobatón en Instagram , aparece junto a su compañero de Combate Duilio Vallebuona en una pequeña plaza de toros. La joven graba a su amigo y a otro hombre practicando en la arena con unas crías de vacas.

Los dos solo tienen la popular capa roja en las manos mientras siguen al animal con ella. Según el video de Instagram de Samahara Lobató n, se trata de una vaca y no de un toro. Su compañero intenta acercarse a uno de ellos, pero el animal dispara carrera en sentido contrario.

Pese a que no se ve en Instagram , parece que a los seguidores de Samahara Lobatón no les gustó para nada esta publicación. Por este motivo, la hija de Melissa Klug tuvo que compartir un mensaje para todos quienes la criticaron.

"Chicas tranquilas. Créanme que si les hicieran daño no estaríamos aquí. No son toros, son vacas y no se les hinca ni nada. No les hacen daño" , escribió en Instagram Samahara Lobatón.

