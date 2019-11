Todo recién comienza. Luego que Samahara Lobatón confirmara que está distanciada con su madre, Melissa Klug, por los enfrentamientos públicos que mantiene con Jefferson Farfán, los usuarios en redes sociales quieren una explicación de lo sucedido.

La exparticipante de Combate afirmó estar ‘cansada de las mentiras’ de su mamá y agradeció a la Foquita por haber sido una figura paterna en su infancia. Hasta el momento la blanca de Chucuito no se ha pronunciado por lo sucedido.

Por eso, muchos decidieron escribirle a Gianella Marquina, la hija mayor de la empresaria, para saber a quién apoyaba ella: si a su madre o a su hermana.

Lejos de darle mayor importancia, la universitaria escribió un misterioso mensaje, dejando en claro que lo único que ha hecho durante todo este tiempo es aconsejar a su hermana.

“Por favor a mí no me vengan con vainas, mucho menos a comentar en mis fotos cosas que no tienen sentido. Yo cumplo siempre como hermana aconsejando y bueno, cada quien es dueño de su propio destino y el karma que se genere”, expresó.

Antes de terminar su publicación, quiso enfatizar en dos cosas: “Hay cosas que no van definitivamente conmigo: las mentiras y la hipocresía”