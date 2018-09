Melissa Klug: Su hija Melissa Lobatón no quiere más hermanos | FOTOS

Melissa Lobatón, hija de Melissa Klug, comentó que ve a su mamá feliz y tranquila al lado de Ítalo Valcárcel, pero no desea tener más hermanitos.



“Está feliz y disfrutando de su viaje en Aruba con Ítalo, se lo merece de verdad”, dijo la jovencita durante el certamen ‘Model of The Year Perú’, cuya final será el 10 de octubre.



¿Y te gustaría tener más hermanos?

No, imposible, toco madera. Ella ya sabe, somos suficientes, para qué otro hijo, ya no entraríamos en la mesa y con Ítalo todo bien, lo queremos.