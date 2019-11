La hija menor de Melissa Klug, Melissa L. (16), utilizó sus redes sociales para brindarle su apoyo a su mamá, tras la polémica alrededor de su hermana, Samahara Lobatón, en su cuenta Instagram.

Y es que la exparticipante de Combate publicó un extenso mensaje confirmando un distanciamiento con la empresaria desde hace meses por sus constantes enfrentamientos con Jefferson Farfán.

Así como su hermana mayor Gianella Marquina, la menor de las chicas Klug publicó un mensaje dedicado a la chalaca para brindarle su apoyo tras todo lo ocurrido.

“Yo aún necesito a mi madre. No importa la edad que tengo. Mi madre me ha hecho reír, me ha secado mis lágrimas, me ha abrazado confortablemente, me vio triunfar, me vio caer, me animó a mantenerme fuerte y me llevó un poco de locura a veces. Pero mi madre es una promesa que voy a tener una amiga para siempre. Te amo mamá”, escribió en su red personal la escolar.

Melissa L. (16) le dedicó unas palabras vía Instagram a su madre, Melissa Klug.

LE AGRADECE EL APOYO

Melissa Klug le respondió a su hija menor tras el público apoyo que le ha dado. “Te amo mi grandota hermosa”, escribió en su red social compartiendo el amoroso mensaje de su hija. En la actualidad, la blanca de Chucuito vive con 4 de sus 5 hijos en una residencia. Hace más de 8 meses, Samahara optó por mudarse y vivir con su novio cuando aún era menor de edad.

En su momento, la exchica reality no contó las razones que lo llevaron a tomar esa decisión y solo se justificó diciendo que ya se sentía una chica independiente y que trabajaba para continuar viviendo con su mamá.