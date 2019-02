Critican a la hija de Melissa Klug por no usar sostén en una publicación en redes y ella da esta respuesta | FOTOS

Samahara Lobatón ha demostrado tener un carácter indomable. La hija de Melissa Klug no tiene reparos en hablar y dar su opinión de cualquier tema que le plazca sin importarle lo que otros piensen de ella.

Por eso, no sorprende que haya dado una fuerte respuesta a algunos de sus seguidores en Instagram tras compartir un video. En la publicación original, ella aparecía con un top blanco haciendo una promoción.

Pero lo que más llamó la atención de unos usuarios de la red social fue que la jovencita de 17 años no usara sostén debajo de su top. Por eso, no dudaron en escribirle y criticarla por esa decisión. Fiel a su estilo, Samahara Lobatón no solo dio su punto de vista, sino que también lo hizo público.

Usuario: Primero ponte brasier ¿tan dejada eres?



Samahara Lobatón: No, no uso. Para mí el brasier es una prenda innecesaria para las mujeres. ¿Acaso los hombres se tapan las tetillas? No ¿verdad? ¿Por qué no puede ser suficiente con la ropa?¿Por la sociedad?

Samahara Lobatón responde Samahara Lobatón responde

Esa no fue la única respuesta. Para la jovencita, la sociedad en la que vivimos es muy cerrada y machista. Incluso, cuando otro usuario le pregunta por qué entonces usa el top del bikini cuando va a la playa o piscina, Samahara Lobatón responde así:

"Lo haría, pero esta sociedad es tan machista y cerrada. Me tienen tan aburrida que para que no se pongan eufóricos ni malcriados les sigo la corriente. AÚN NO ESTÁN PREPARADOS", respondió la hija de Melissa Klug.