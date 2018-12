Gianella Marquina , hija mayor de Melissa Klug, decidió compartir a través de su cuenta Instagram, una desagradable experiencia que vivió con una usuaria de redes sociales. La joven de 18 años recibió un comentario desatinado tras publicar un video en su cuenta.

Una usuaria de Instagram le escribió por interno y le preguntó: '¿Eres down o algo así? Mira tu video sin sonido y se ve algo raro' Ante esta desatinada pregunta, Gianella Marquina le dio una extensa respuesta explicándole por qué estaba mal que le diga eso.

"Te saco de la duda. Me dio parálisis facial cuando tenía 15 años y me quedaron secuelas. No tengo síndrome de Down para tu información y si lo tuviera, no creo que fuera algún problema porque son personas increíbles. Qué pena que personas como tú se fijen en los mínimos defectos de lo físico y no en lo que hay en el cerebro", respondió Gianella Marquina a la usuaria en Instagram.

Gianella Marquina responde Gianella Marquina responde

Posteriormente, la hija mayor de Melissa Klug decidió extenderse en su explicación para dejar en claro que no la ofendía que creyeran que tenía síndrome de Down, sino que le molestaba que la gente solo se enfocara en el físico, en lugar de importarle el cerebro de la persona.

Además, Gianella Marquina enfatizó que ella vivió un proceso complicado por su parálisis facial y que necesitó el apoyo de su familia y amigos para poder sobrellevar algo así. Por eso, aunque ella ya lo superó, puede haber otras personas que aún tengan inseguridades por haber vivido algo así y recibir ese tipo de pregunta podría incomodarlo.

"No me sentí ofendida porque me preguntaron por la enfermedad síndrome de Down, todo lo contrario. Me parecen personas dignas de admirar. (...) Lo que en realidad me ofende es que hayan personas que piensen que tener esa 'enfermedad' es algo 'malo' o 'raro'", escribió Gianella Marquina en uno de sus extensos mensajes en Instagram.