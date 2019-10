Melissa Klug: "Mi hijo mayor no quiere ni hablar con Jefferson Farfán" | ENTREVISTA

Melissa Klug afirma que no le interesa con quién salga Jefferson Farfán y si habla de él es para reclamarle que pase más tiempo con sus hijos.

Jefferson Farfán posteó en sus redes sociales que sigan hablando y ‘vivan su vida, yo vivo la mía’.



Que viva su vida, romance, todas las personas tenemos derecho de rehacer nuestras vidas. Si él eligió estar con ella (Yahaira), pues que sean muy felices, pero que no descuide el lado paternal. Seguiré hablando porque soy la voz de mis hijos. Ellos no pueden salir a defenderse, son pequeños. Acá se trata del estado emocional de mis hijos, eso les está afectando y ellos están (tratándose) con especialistas que los están ayudando.

¿Nunca le has prohibido que comparta con tus hijos?



¡Jamás! Si puede salir, viajar y tener prioridades, también que viaje con ellos, pues tenemos un acuerdo en el que pueden pasar dos viajes al año, ya que el papá no vive en Lima. Tengo cero contacto con él y su familia, entonces que medite y piense en los chicos. Adriano (su hijo mayor) no quiere ni hablar con él.

‘EL CHANCHITO REGALÓN’

​

Por último, la chalaca se confesó hincha de la promoción ‘El chanchito regalón’. “Siempre compro Trome porque tiene la mejor información y exitosas promociones, así que completen sus cartillas porque se pueden llevar hasta 10 mil soles en efectivo”, señaló.