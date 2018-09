Melissa Klug siempre recibe críticas por tener hijos de distintos padres. A pesar de los prejuicios de muchos peruanos, 'La Blanca de Chuchito' salió adelante como pudo con sus pequeños. La historia de la maternidad de Klug empieza cuando ella era muy adolescente.



Melissa Klug se enteró que estaba embarazada de Gianella Marquina Klug a los 14 años. La empresaria contó en El Valor de la Verdad que Raúl Marquina, padre de su primera hija, es mayor que ella por 12 años. Él tenía 26 cuando embarazó a la Blanca de Chucuito.



Para ocultar la noticia de su embarazo, Melissa Klug se fajaba. "Yo salí embarazada a los 14 para 15, recibí mi quinceañero embarazada, estaba en tercero de secundaria. Sabía que no podía regresar a mi colegio porque era parroquial, el director era una sacerdote" , explicó la empresaria en El Valor de la Verdad.



Melissa Klug tuvo que terminar el colegio es uno no escolarizado. "Terminé mis estudios, iba con mi barriga porque era no escolarizado, puedes ir como quieras, la idea es que estudies", reveló la empresaria.



La historia de la maternidad de Melissa Klug no terminó a esa edad. A los 17 años, la empresaria salió embarazada del futbolista Abel Lobatón. "Me enamoré de él por su forma de ser, cuando nos conocimos había química", contó la empresaria en el mencionado programa. Fruto de esta unión nace Samahara Lobaton Klug.



El amor que sintió Melissa Klug por Lobatón fue fuerte y se casaron civilmente. A pocos días de cumplir 18 años vuelve a salir embarazada del futbolista, así nace Melissa Lobatón Klug.



En noviembre de 2005, Melissa Klug conoce a Jefferson Farfán y empiezan a salir juntos. La pareja convivió por más de ocho años, fruto de esta relación nace Adriano Farfán Klug cuando la chalaca tenía 24 años.



En 2011 vuelve a quedar embarazada de su último hijo Jeremy Farfán, el pequeño tiene 5 años en la actualidad. Melissa Klug hace caso omiso a las críticas y afirma que sus hijos son lo mejor que le pasó en la vida.