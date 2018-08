La hija mayor de Melissa Klug, Gianella Marquina, es una estudiante de derecho de 18 años. Pero también es considerada por una influencer de Instagram a corta edad al lado de sus hermanas. Y es que a través de su red social comparte anécdotas de su día a día.

Una de las más reciente fue cuando mostró cómo es un día domingo en la casa de Melissa Klug. Según contó Gianella Marquina en Instagram, ni ella ni sus hermanas la tienen fácil y ese día todos ayudan con la limpieza del hogar.

"Para que vean que Melissa Klug nos hace limpiar toda la casa. Ustedes pensarán ¿qué? Que todo es fácil. No señores. Esto es para ser responsables en un futuro obviamente", dijo Gianella Marquina en Instagram.

Ahora, la hija mayor de Melissa Klug decidió compartir otra parte de su día vía la red social. Según contó Gianella Marquina en un reciente video de Instagram, un taxista le gritó 'mamacita' cuando estaba caminando por la calle.

Ante esto, ella no dudó en responderle: "Acabo de recibir un elogio de un taxista que me dijo 'mamacita'. Yo le dije: 'gracias papacito'. Porque hay que agradecer los elogios en esta vida. No indignarnos señoritas"

Gianella Marquina es la hija mayor de Melissa Klug y el empresario Raúl Marquina. Según contó la jovencita en otro video en Instagram, sus padres se separaron desde que ella nació. Sin embargo, ambos mantienen una buena amistad y se reúnen cada cierto tiempo.

La hija de Melissa Klug cuenta con más de 500 mil seguidores en Instagram y hace unas semanas hizo su debut en el pantalla grande.

