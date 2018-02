Melissa Klug le dice de todo a reportero por intentar entrevistar a su hija tras ingresar a Combate [VIDEO]

Samahara Lobatón fue presentada como una de las bombas en Combate. La hija de 16 años de Melissa Klug se mostró muy feliz de pertenecer al programa y contó con el apoyo de su madre y sus hermanas.

Sin embargo, cuando el programa Amor de Verano intentó entrevistarla a la salida del primer programa de Combate, la hija de Melissa Klug ni siquiera quiso ver a la cámara del espacio de farándula.

El reportero le preguntó si podía hacerle un par de preguntas y de paso, la felicitó por su ingreso a Combate. Sin embargo, Samahara Lobatón ignoró por completo al hombre de prensa e ingresó al canal. La hija de Melissa Klug fue calificada como 'diva' por el programa.

Samahara Lobatón ignora a la prensa

Después de ver estas imágenes, Melissa Klug fue abordada regresando a Lima después de un largo viaje por Europa. Apenas el reportero de Amor de Verano la abordó, la chalaca salió a defender a su hija.

"¿Amor de Verano? Deja de estar jodi.... a mi hija. Deja de estar jodie... a mi hija. Apaga la cara y mira cómo te voy a....", dijo Melissa Klug amenazando al reportero de Amor de Verano. Ante esta situación, el hombre de prensa solo rió nerviosamente.

Ya más calmada, Melissa Klug manifestó que si Samahara Lobatón no declaraba para Amor de Verano era por el contrato que tenía con Combate. Los programas de competencia prohíben a sus integrantes dar declaraciones a otros canales.

"Si es que se me sube yo la bajo. Normal, porque ustedes saben cómo soy y ella no va a cambiar. No la va a cambiar nada de esto. Solamente que sí tienen reglamentos los de Combate y Esto Es Guerra. Pero mi hija sí me camina derechito a la buena o a la mala", dijo Melissa Klug.

Samahara Lobatón volvió a ser interceptada por un reportero de Amor de Verano. Pese a que la hija de Melissa Klug no declaró, su actitud fue más cordial y se disculpó por no hablar con la prensa porque la producción de Combate se lo prohíbe.

Melissa Klug defiende a su hija

